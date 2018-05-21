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Kılıçdaroğlu Mustafa Balbay'ı liste dışı bıraktı

CHP'de gece yarısı sızan aday listesinde Muharrem İnce'ye yakın olarak görülen birçok ismin üstü çizildi, liste dışı bırakıldı.

Haber Merkezi | 21.05.2018 - 00:20..
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Kılıçdaroğlu Mustafa Balbay'ı liste dışı bıraktı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 Haziran seçimlerine yönelik milletvekili listesi belli oldu.

Listede Fikri Sağlar, Barış Yarkadaş, Mustafa Balbay, Ali Şeker, Eren Erdem, Gülsün Bilgehan, Şenal Saruhan, Haluk Pekşen, Zeynep Altıok, Musa Çam ve Necati Yılmaz gibi partinin önemli isimleri dışarıda kaldı.

Kılıçdaroğlu Mustafa Balbay'ı liste dışı bıraktı

Martıyla konuşan CHP'li vekil VİDEO

AMİGOLUK YAPAN BALBAY DA LİSTE DIŞI KALDI

CHP'de liste dışı kalan dikkat çekici isimlerden biri de Mustafa Balbay oldu. Balbay, Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden önce 'yüz yüze iletişim kurun' talimatı sonrası martılarla konuşmaya çalıştığı videonun internette yayınlanmasıyla konuşulmuştu.

Balbay ayrıca CHP'nin hemen her organizasyonunda partililere amigoluk yapmış, her eylemde ön sırada yer almış, elinde megafonla İzmir Marşı gibi marşların okunmasına öncülük eden bir isim olmuştu.

Kılıçdaroğlu Mustafa Balbay'ı liste dışı bıraktı

Kılıçdaroğlu Mustafa Balbay'ı liste dışı bıraktı

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