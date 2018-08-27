Kılıçdaroğlu, oğlunun seçtiği düğün mekanını veto etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile Mine Alşan 1 Eylül’de evlenecek.

Düğün için genç çift Ankara’daki 5 yıldızlı bazı otellerle görüştü ancak bu baba Kılıçdaroğlu’nun hoşuna gitmedi.

300 BİN LİRALIK 5 YILDIZLI OTELLE GÖRÜŞTÜLER

Habertürk'ün haberine göre, düğün için genç çift Ankara’da çok sayıda protokol düğünü düzenleyen bir organizasyon firması ile irtibata geçti, Başkent’te görkemli düğünlere ev sahipliği yapan JW Marriott Otel ve Bilkent Otel ile görüştü, yemekli bir davet için fiyat teklifleri alındı.

Yaklaşık bin davetlinin katılacağı ortalama bir düğünün JW Marriott Otel’de 300 bin TL, Bilkent Otel’de ise 250 bin TL’ye mal olacağı öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU "OLMAZ" DEDİ

Kerem-Mine çifti düğün için bu hazırlıkları yaparken Kemal Kılıçdaroğlu müdahale etti. 5 yıldızlı bir otelde dikkat çekici bir organizasyon istemeyen Kemal Kılıçdaroğlu, sade bir kokteyl ile nikahın kıyılmasını istedi.

ÇANKAYA BELEDİYESİ'NİN PARKINDA 50 BİN LİRALIK DÜĞÜN

Bunun üzerine genç çift, Çankaya Belediyesi’ne ait Ahlatlıbel Atatürk Parkı içindeki La Rossa Wedding’i kiraladı.

Yemek organizasyonundan da vazgeçildi ve sade bir kokteyl ile düğün davetinin gerçekleştirilmesine karar verildi. Kokteyl olacağı için davetli sayısında da kısıtlamaya gidilmeyecek.

Davete 1.500-2 bin davetlinin katılması bekleniyor.

Gelin Mine Alşan’ın, nikah salonu için süsleme tarzında masraf çıkaracak düzenlemeler de istemediği öğrenildi. Bu salonda yaklaşık bin kişilik kokteyl tarzı bir davetin maliyetinin yaklaşık 50 bin TL olacağı ifade etildi.