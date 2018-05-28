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Kılıçdaroğlu: Orta Doğu'dan Türkiye'ye dolar yağacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası'nda konuştu.

Haber Merkezi | 28.05.2018 - 14:45..
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Kılıçdaroğlu: Orta Doğu'dan Türkiye'ye dolar yağacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Minibüsçüler Esnaf Odası'nda minibüsçülerle buluştu. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmasında Orta Doğu'ya değindi.

"OBİT'İ KURACAĞIZ"

İktidara geldiklerinde 1 yıl içinde Türkiye, İran, Irak ve Suriye (OBİT) Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracaklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu projenin hayata geçmesinin ardından Türkiye'ye dolar yağacağını iddia etti.

Kılıçdaroğlu: Orta Doğu'dan Türkiye'ye dolar yağacak

"TÜRKİYE'YE DOLAR YAĞACAK"

Kılıçdaroğlu, "Orta Doğu'yu biz inşa edeceğiz. Yollarını, toplu konutlarını, hastanelerini hepsini biz inşa edeceğiz. Kendi derdimizi kendimiz çözemiyor muyuz? Bu ülkelerin hepsinde akrabalarımız var. Bu projeyi hayata geçirdiğimiz anda Türkiye'ye dünyanın her tarafından dolar yağacak. Orta Doğu'yu biz inşa edeceğiz. Yollarını, toplu konutlarını, hastanelerini hepsini biz inşa edeceğiz. Batının egemen güçlerinin yerine Türkiye kendi aklını kullanmalı. İşin özeti şu: Siyasetin görevi sizin önünüzdeki engelleri kaldırmaktır. Eğer engelleri kaldırmıyorlarsa onu değiştireceksiniz." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye'ye dolar yağacak VİDEO

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