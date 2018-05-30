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Kılıçdaroğlu, seçimler iptal edilmesin istiyor

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AYM'ye yaptıkları seçimlerde sandıkların taşınmasının iptali başvurusuyla ilgili "Anayasa'ya aykırı maddeler iptal edilmeli" dedi.

Özel İçerik | 30.05.2018 - 17:30..
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Kılıçdaroğlu, seçimler iptal edilmesin istiyor

24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde AK Parti ve MHP'nin ortaklaşa hazırladığı; partilerin seçimlerde ittifak yapmasına ve seçim güvenliği için sandıkların taşınmasına imkan tanıyan yasa Resmi Gazete'de yayınlarak yasalaşmıştı.

GÜNEYDOĞU'DAKİ SEÇMENİ KORUYAN MADDEYE İTİRAZ ETTİLER

Ancak CHP, özellikle Güneydoğu'daki seçmeni PKK baskısından korumak için eklenen "sandık taşınması" maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

MAHKEME YARIN KARAR VERECEK

Yüce Divan, CHP'nin bu başvurusunu mayıs ayı başında kabul etmiş ve esastan görüşme kararı almıştı. Yarın toplanacak olan Anayasa Mahkemesi üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurusuyla ilgili kararını açıklayacak.

Kılıçdaroğlu, seçimler iptal edilmesin istiyor VİDEO

KILIÇDAROĞLU, SEÇİM İPTAL EDİLMESİN İSTİYOR

Özellikle bugün Ankara kulislerinde konuşulan "seçimler iptal edilecek mi" sorularının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olası bir kaosa karşı sorumlu olup tepki almaktan korktuğu için açıklama yaptı.

Habertürk TV'ye konuşan Kılıçdaroğlu: "İttifakın iptali söz konusu değil, bunlar seçimin iptaline neden olacak düzenlemeler değil. İttifakı değil, sandığın taşınmasını AYM'ye götürdük. Anayasa'ya aykırı maddeler iptal edilmeli." dedi.

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