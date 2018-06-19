Kılıçdaroğlu: Taşeronlara hakkımı helal etmem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Meslek Odaları, Sendika temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Buluşmada konuşan Kılıçdaroğlu, "CHP için 'elitlerin partisi' diyorlar" diyerek taşeron işçilerin CHP sayesinde kölelikten kurtulduğunu, şimdi taşeron işçilerden "hakkını helal etmek için oy istediğini" söyledi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"HAKKIMI HELAL ETMEK İÇİN OY İSTİYORUM OY"

"CHP için ‘elitlerin partisi’ diyorlar. Taşeron işçilerin durumunu kim gündeme getirdi. Biz onları gündeme getirmesek o taşeron köleliğinden kurtulabilirler miydi? Şimdi taşeron işçilerine hakkımı helal etmek için onlardan oy istiyorum oy."