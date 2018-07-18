Kılıçdaroğlu tren kazasında yaralananları ziyaret etti

Kalçasını büyüttürmek için ünlü bir doktora giden kadın yapılan operasyon sonrası hayatını kaybetti.

3

Yunanistan adalardaki mülteci çocuklara eğitim hakkı tanımıyor

İnsan Hakları İzleme Komitesi, Yunanistan'ın adalardaki mülteci çocuklara eğitim hakkı tanımayarak hem çocuklara zarar verdiğini hem de hukuka aykırı hareket ettiğini açıkladı.