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Kılıçdaroğlu tren kazasında yaralananları ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

İHA | 18.07.2018 - 10:43..
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar mevkiinde meydana gelen tren kazasında yaralanan ve hala Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ziyarette tedavi gören vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Kılıçdaroğlu tren kazasında yaralananları ziyaret etti

Uzunköprü-Halkalı seferi yapan yolcu treni 8 Temmuz'da Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi mevkiinde raydan çıkarmış 5 adet vagonun devrilmişti. 24 kişinin hayatını kaybettiği kazada 341 kişi de yaralanmıştı. Başsavcılık 4 kişinin hastanelerde tedavisinin devam ettiği bilgisini paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu tren kazasında yaralananları ziyaret etti

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