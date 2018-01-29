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Kılıçdaroğlu: TSK yedek ordu gibi gösteriliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan Lale Karabıyık ve TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte Ankara'daki basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Haber Merkezi | 29.01.2018 - 13:44..
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Kılıçdaroğlu: TSK yedek ordu gibi gösteriliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'e harekat düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile beraber anılmasının ağırına gittiğini söyledi ve "TSK yedek ordu gibi gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: TSK yedek ordu gibi gösteriliyor

Kemal Kılıçdaroğlu, ÖSO tartışmaları hakkında şöyle konuştu:

"TSK VE ÖSO'NUN BİRLİKTE ANILMASI AĞRIMA GİDİYOR"

"Peygamber ocağı olarak bildiğimiz ve her zaman kahramanlıklarıyla övdüğümüz ordumuzun başarısını Özgür Suriye Ordusu unsurlarına devretmek istiyorlar. Ordumuz ÖSO’nun ardına neden gizlenir? Biz bundan rahatsızız. İkisinin birlikte anılması da ağrıma gidiyor. Siz operasyon yapıyorsanız bunu kendi silahlı birliklerimizle yaparsınız. TSK yedek ordu gibi gösteriliyor."

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