Kılıçdaroğlu tutuklanan Halkevleri üyelerine sahip çıktı

Reina saldırısının ardından 'laiklik çağrısı' adı altında 'iç savaş kışkırtıcılığı' yapan Halkevleri üyeleri Hamit Dışkaya ve Ayşegül Başar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı..

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, bu kışkırtıcıları laiklik savunucusu olarak ilan etti. Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"HANGİ GEREKÇEYLE TUTUKLADINIZ"

"Anayasayı savunmak AKP Hükümeti tarafından suç kabul ediliyor. Laikliği savunan gençleri hangi gerekçe ile tutukladınız? Eğer var olan anayasanın değiştirilemez maddelerini savunmak suçsa, bu anayasaya yemin eden Cumhurbaşkanı ve AKP Hükümeti de suç işlemiştir"

Kahvehane'de terör propagandası yapan Ayşegül Başar