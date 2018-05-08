24 Haziran'da muhafazakar seçmenin oyuna talip olan CHP, son günlerde dini vurgular yapmasıyla dikkat çekiyor.

ANITKABİR'DE FATİHA

Bugün Muharrem İnce alışılmadık bir görüntü olarak Anıtkabir ziyaretinde ellerini açarak Atatürk'ün ruhuna Fatiha okudu.

KILIÇDAROĞLU: VEDA HUTBESİNİ OKUYUN

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, 300 Fransız siyasetçinin Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmesi isteğine değindi. İslamiyetin ne olduğunu bilmediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu "Peygamberimizin hutbesini okuyun, veda hutbesini okuyun." dedi.

"İSLAM BARIŞ DİNİDİR"

İnançların siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini biliyoruz diyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Fransa'da bir grup sanatçı, Kuranı Kerim'den bazı ayetleri çıkarmak gerekiyor diyor. Neymiş, Kuranı Kerim'in bazı ayetleri çağ dışıymış. Çağ dışı kalmış olan sizlersiniz.

Sizin bu söylemleriniz El- Kaide, IŞİD gibi terör örgütlerine destek veriyor. Bu örgütlere destek vermek istiyorsanız, bu söyleme devam edin. İslam barış dinidir.

Bunlara söylemek isterim, bu açıklamayı yapanlar İslamiyet'in ne olduğunu bilmiyorlar. Sevgili Peygamberimizin veda hutbesini okuyunuz. Tarihte ilk insan hakları beyannamesi olan veda hutbesini okuyun." dedi.

Kılıçdaroğlu grup toplantısında vaaz havasında konuşma yaptı VİDEO