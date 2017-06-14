CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davası kapsamında yargılanmasının ardından canlı yayında soruları yanıtladı.

"GÜVENLİK GÜÇLERİYLE ÇATIŞMAYA GİRMEYİN"

CNN Türk'te Şirin Payzın sunduğu 'Ne Oluyor' programında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, yürüyüşe katılacaklara uyarılarda bulundu, "Güvenlik güçleriyle çatışmaya girmeyin, sakin olun, yürüyün, provakasyonlara girmeyin."

Kılıçdaroğlu yürüyüşün ayrıntılarını anlattı VİDEO

"ADALET SAĞLANINCAYA KADAR YÜRÜYECEĞİM"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"Ben bu ülkede adalet sağlanıncaya kadar yürüyeceğim. Artık bıçak kemiğe dayandı. Böyle bir adalet mi olur? Böyle bir adalet mi olur? Buna ilk tepkiyi yargının vermesi lazım. Hangi yargıç ne kadar ağır ceza verirse sarayın gözüne o kadar gireceğini düşünüyor.

HAREKATIMIZ ADI: ADALET

Ben yürüyeceğim. Ha arkamdan kim gelir bilmiyorum. Bu ülkede adalet sağlanmak zorunda. Bıçak kemiğe dayandı. Böyle adalet mi olur? Buna ilk tepki yargının vermesi lazım. Ama korku dağları aşmış. Adalet sağlanıncaya kadar ben yürüyeceğim.



Harekatımızın adı: Adalet. Kimse gelmese de ben tek başıma yürüyüceğim. Ben bu ülkeyi seven biri olarak, sadece bu ülkede adaleti getirmek için yürüyeceğim. Bizi daha ciddi sorunlar bekliyor."

