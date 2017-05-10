Kılıçdaroğlu: Yüzde 49 bizimmiş gibi yapamayız

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisindeki muhalif çıkışlardan, erken seçim ve Bahçeli’nin gündeme getirdiği idam tartışmalarına; olağanüstü kongrenin toplanmasından, 2019’da Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına kadar gündemdeki konulara ilişkin önemli mesajlar verdi.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

KAVGAYA YER YOK: Arzu eden arkadaşların elbette en doğal hakkıdır, genel başkan adayı olabilirler. Salon da tutarım onlara, isterlerse delegeleri davet ederim, gelip konuşma yapsınlar. Benim demokratik standardımda bu var. Yani kavgaya yer yok. İnsanlar gelirler, genel başkanlığa aday olurlar; saygı gösteririz. Kazanırlarsa genel başkan olurlar, saygı duyarız.

KURULTAYLAR PARTİSİ: Olağanüstü ile olağan arasında 5-6 ay fark var. Dün söyledim, “Kurultaylar Partisi CHP” diyorlardı. Şimdi AKP oldu. Son bir yıl içinde kaç tane kurultay yaptılar.

DUYUMLARIMI PAYLAŞTIM: Ben kapalı bir toplantıda bana gelen duyumları milletvekili arkadaşlarımla paylaştım. Yüzde 49’dan bize göre yüzde 50’nin üzerinde iktidar kanadının rahatsızlık duyması kadar doğal bir şey yok. Bu yüzde 49’luk kitleyi, demokrasiyi savunan, demokratik parlamenter sistemi hedefleyen bu grubu dağıtmak isteyecektir, 2019’u hedefleyerek. Bu yüzde 49 sadece bizim değil, diğer partilerin de destek veren diğer sivil toplum örgütlerinin de bu konuda duyarlı olması lazım. Bu demokrasi pastasını büyütmemiz gerekiyor.

GENEL BAŞKANLARLA GÖRÜŞECEĞİZ: Benim tek başıma, “Biz böyle yapacağız” demem, onların düşüncelerini almadan benim düşünce beyan etmem doğru, şık olmaz. Cuma günü Temel Karamollaoğlu ile görüşeceğim. Sonra diğer siyasi partilerin genel başkanları ile de oturup konuşacağız.

SÜREÇ YENİ BAŞLIYOR: “Hayır paydasında nasıl buluştuk? Şimdi bu görüş birliğinden yola çıkmamız lazım, tek adam rejiminden Türkiye’yi kurtarmamız gerekiyor. Asıl referandum çalışması bana göre 16 Nisan’dan sonra başlamıştır.

KİTLEYİ BİR KENARA BIRAKAMAYIZ: “Hayır” oyunu kullanan, demokratik parlamenter sistemi savunan bir kitle var. Siz bu kitleyi tamamen bir tarafa bırakıp, CHP Genel Başkanı olarak çıkıp, yüzde 49 sadece size aitmiş gibi bir hava yaratıp aday belirleme sürecine girerseniz yanlış olur. Biz ilkelerden yola çıkmalıyız. O ilkeler çerçevesinde adaylar da belirleriz. O kişi A mı olur, B mi olur, bugünden bilemeyiz. Hani derler ya doğmamış çocuğa don biçmek gibi. Böyle bir tablo yok bugün.

BİRİKİMİNİ PAYLAŞTI: Deniz Bey siyasetteki birikimini kamuoyuyla paylaştı.

BAHÇELİ’NİN İDAM ÇIKIŞI: Doğru bulmuyoruz.

YARIN SEÇİM OLACAKMIŞ GİBİ: Biz, yarın seçim olacakmış gibi zaten çalışıyoruz. Erken seçim olursa mesela parti programını biraz daha öteleyebiliriz ama seçim bildirgemiz, şu anda oturun yazın deseniz, en fazla 5-10 gün içinde çıkarırız.

FRANSA’DAKİ SEÇİM: Aşırı sağın zemin kaybettiği düşüncesindeyim. (Bağımsız aday çıktı, partiler üstü kimlikle seçilebildi. Türkiye’de de olabilir mi?) Önümüzdeki süreç içinde Cumhurbaşkanı adayları da büyük ihtimalle Fransa’daki uygulamaları dikkate alacaklardır.