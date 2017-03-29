Kılıçdaroğlu'dan şehit ailesine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İl Özel İdare Salonu'ndaki toplantının ardından, Diyarbakır-Mardin karayolunda arama yaparken teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Yıldırım'ın ailesini, Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

KILIÇDAROĞLU'DAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Kılıçdaroğlu, taziye ziyaretinden ayrılırken kendisini bekleyen çocuklarla fotoğraf çektirdi.

ŞEHİTLER OTOBÜS DURAĞINA KARANFİL BIRAKTI

Kılıçdaroğlu, daha sonra, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan komandoları taşıyan halk otobüsüne yönelik saldırıda 15 askerin şehit olduğu 'Şehitler Otobüs Durağı'nı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, durağa karanfil bıraktıktan sonra, "Terör insanlık suçudur. Bütün vatanseverler bunu birlikte karşılamalıdır. Hepizimin terörü lanetlemesi gerekir. Bunu birlikte yerine getirelim." dedi. Kılıçdaroğlu, şehitler için dua etti.