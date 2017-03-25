Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da

CHP il binasında partililerle görüşmesini tamamladıktan sonra referandumla ilgili partisinin görüşlerini anlatmak üzere katıldığı toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"BU ANAYASAYLA TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ LİGE DÜŞER"

"600 milletvekili Ankara'da ne yapacak. Bu işin partisi yok. Bu bir anayasa. Bugün A partisinden biri gelir. Yarın B partisinden. Bu anayasayla parti devleti yaratıyoruz. İlk kez bu anayasayla üstünlerin hukuku oluşturuluyor. Hukukun üstünlüğü değil. Bu anayasayla Türkiye üçüncü lige düşer.

"ZATEN BİZE HİBRİT DEMOKRASİ DİYORLARDI"

Eğer bu anayasa değişikliği geçerse Türkiye üçüncü lige düşer. Zaten bize hibrit demokrasi diyorlardı, demokrasisi olmayan bir devlete dönüşmüş oluruz"

* Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından satır başları:

DOĞU'NUN İNCİSİNDEYİZ

"Kadim bir kentteyiz, Doğu'nun incisindeyiz. Ülkemizde barışın ve huzurun egemen olmasını istiyoruz. Diyarbakır'da vatandaşın 1 milyon 191 bini yoksulluk içinde yaşıyor. Bir ülkede demokrasi yoksa o ülkenin büyüme şansı sıfırdır. İşsizlik sadece Diyarbakır'da değil, Bursa'da Samsun'da, Ankara'da İstanbul'da da var... 15 yıl önce fakir ailelere kömür dağıtılıyordu, şimdi yine fakir ailelere kömür dağıtılıyor. 15 yıldır bu geliri kim aldı?

DEMOKRASİDEN VAZGEÇELİM DİYORLAR

Oturup düşünmemiz gerekiyor. Milli mücadeleyi beraber yaptık, Çanakkale'de dedelerimiz beraber yatıyor. Kimse yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmemeli. 80 milyon bu ülkenin bütünlüğü içinde eşit vatandaştır. Şimdi diyorlar ki 'milli iradeyi bir kişiye teslim edelim' , 80 milyon ona uysun. 80 milyonun aklı yok mu? Yetkiyi bir kişiye verelim, demokratik parlamenter sistemden vazgeçelim tek adam rejimine geçelim diyorlar. Bu işsizliği yaratan, demokratik parlamenter sistem midir? Bu sorunun cevabını bekleyeceğiz. Çiftçi ektiği ürünün karşılığını alamıyor. 2 Trakya büyüklüğünde alan Türkiye'de ekilmiyor.

ESKİDEN TURİST GELİYORDU

Taksi esnafı, kullandığı mazota bakın. Taksi esnafa şunu söylüyor: Nerede ise müşteri bulamaz hale geldik, kendi sigorta primimi yatıramaz hale geldim. Eskiden turist geliyordu, şimdi gelmiyor diyor. 'Fethullah Gülen tetör örgütü, bizi kandırdı' dediler. FETÖ seni kandırdı da buna sebep olan parlamenter sistem midir? Gelip Meclis'i mi kandırdı? Kimi kandırdı, bilmemiz gerekiyor.

Dolar: Dünyada ne kadar kaçakçıların parası varsa Türkiye'ye geliyor. Bir devlet 10 milyar dolar para gelecek, nereden geldiğini bilmeyecek. 4 milyon Suriyeli var. Kendi çocuklarımıza iş bulduk, 4 milyon Suriyeli Türkiye'ye parlamenter sistem sayesinde mi geldi. Şimdi diyorlar ki 'evet' çıksın, 4 milyon Suriyeli'ye vatandaşlık vereceğiz diyorlar. Bulamaç Adası, burnumuzun dibinde işgal altında. Bu adanın işgal altında olmasının sebebi, parlamenter sistem midir? Bir daha söylüyorum bütün bunların sebebi parlamenter sistem değil, kötü yönetimdir.





KENDİ CEPLERİNİ, KENDİ GELECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR

15 yılda, çıkarmak istediğiniz hangi kanunu çıkartamadınız? Peki bu işsizlik neden. Hangi gerekçeyle bütün devlerlerle kavga ediyoruz. Bir daha söylüyorum; Diline hakim olamayan devleti yönetemez. Kendi ceplerini, geleceklerini düşünüyorlar, vatandaşı değil... 18 yaşında milletvekili olsun itirazımız yok. Neden askerlikten muaf oluyor. Benim çocuğum askere gidiyorsa, Ankara'daki beylerin çocuğu da askere gidecek. Bir kişiye verilen bu yetki hangi derdimizi çözecek?"