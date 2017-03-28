Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'ın CHP çadırına ziyareti soruldu

CNN Türk programında Hande Fırat ve Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çadır ziyaretinde partilileri için "Umarım Cumhurbaşkanı'na saygısızlık yapmamışlardır." dedi.

"CUMHURBAŞKANI BİZİM ORTAK DEĞERİMİZ"

Kılıçdaroğlu bunu söylemesinin nedenini şöyle anlattı: "Çünkü bir makama saygı göstermek gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı makamı bu toplumun ortak değeridir. Makamı Atatürk ve bayrak gibi ortak değer kabul etmek gerekir. Cumhurbaşkanı da bizim ortak değerimiz olmak zorundadır."