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Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa mahkemesine gideceğiz açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AYM'nin hukuka göre karar vermesi halinde oylamaların geçersiz olacağını savundu.

20.01.2017 - 00:32
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Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa mahkemesine gideceğiz açıklaması

Habertürk'e konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Koalisyon dönemleri erken başladı. Anayasa mahkemesine kesinlikle gideceğiz. AYM hukuka göre karar verirse oylama geçersiz" ifadelerini kullandı.

MHP'Lİ BAKAN TEPKİSİ

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada "Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken MHP’ye yakın, MHP’li bakanlar atanabilir. Sonuçta siyaset toplumun dengelerine göre yapılır." ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın, "yeni sistemde MHP'li bakanlar da olabilir" yönündeki sözlerine ilişkin, "Zannederim, karanlıkta göz kırpmışlar, bizim haberimiz yok." dedi.

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