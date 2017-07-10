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Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu ziyaretinin ardından açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'den tutuklanan partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti.

10.07.2017 - 12:52
  1. Haberler
  2. Politika
Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu ziyaretinin ardından açıklama

Saat 10.50 sıralarında cezevine gelen Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu:

"ADALETİN MAHKUM EDİLDİĞİNİ GÖRDÜK"

"Milletvekilimiz Enis beyi ziyaret ettik. Morali yerinde anılarını yazıyor. Şu gerçeği yerinde görmek gerçekten acı verici. Adalet, saraylarda değil aslında. Üzerinde adalet sarayı yazılan binalar da bugünkü koşullarda üzülerek söyleyeyim adalet dağıtılmıyor. Adaletin mahkum edildiğini gördüm, adaletin hapse atıldığını gördüm. Hiçbir günahı olmayan insanların, terörle yakından uzaktan hiçbir ilgisi olmayan insanların, haksız yere suçlanan insanların hapse atılması toplumun vicdanında derin yaralan açar. Enis bey bu örneklerden biridir.

Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu ziyaretinin ardından açıklama

"ALINAN KARAR ÇOK AĞIR BİR KARAR"

Uzun yıllar gazetecilik yaptı. Türkiye'nin en büyük gazetelerinden birinin yayın yönetmenliğini yaptı. Bütün gazeteci arkadaşlara selamı var. Morali yerinde. Az önce de ifade ettim anılarını yazıyor. Umarız adalet yerini bulur kısa süre içinde tahliye olur. Alınan karar çok ağır bir karar. Hukukla bağdaşmayan bir karar, adaletle bağdaşmayan bir karar, toplum vicdanında derin yaralar açan bir karar. 'Adalet ağır yürür, az yürür ama mutlaka hedefine varır' diye bir ifade var. Biz de adaletin bir gün tecelli edeceğine inanıyoruz"

Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu ziyaretinin ardından açıklama


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