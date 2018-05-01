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Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li aday isteyenlere esprili yanıt

Türkiye 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanırken, CHP içerisinde büyük bir "aday" krizi yaşanıyor.

Haber Merkezi | 01.05.2018 - 16:05..
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Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li aday isteyenlere esprili yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li aday isteyenlere esprili yanıt

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimlere 54 gün kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldığı seçim mağlubiyetlerine bir yenisini daha eklemek istemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her şeyi göze aldı.

PARTİ TABANI RAHATSIZ

Parti içerisinde "Aday CHP'li olmalı" uyarılarına rağmen parti üyesi olmayan bir aday üzerinde duran Kılıçdaroğlu, gelen tepkilere kızmaya başladı.

Cumhurbaşkanı adaylarının ille de CHP üyesi olması gerekmediğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, bu isteğini açık bir şekilde deklare eden milletvekillerine de gözdağı verdi.

"SİZE TRUMP'I GETİRECEĞİM"

Bu tartışmalardan sonra Muğla'ya giden CHP Lideri, aynı sözleri bir grup kadından duydu.

Havaalanında "Adayımız CHP'li olsun" diyen kadınlara cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu, esprili bir dille "Size Trump'ı getireceğim" dedi ve yoluna devam etti.

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