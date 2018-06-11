Kılıçdaroğlu'ndan Demirören Ailesi'ne taziye ziyareti

Yüksek Öğretim Kurulu Yürütme Kurulu'nun son yaptığı toplantı sonrasında senede iki defa gerçekleşen ALES'in bu sene üç kez yapılmasına karar verildi.

Ödemiş ilçesinde aniden başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle pazarcıların tezgahları ve çadırları yıkılırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

İstanbul Fatih'te denizde bir kişinin cesedi bulundu. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan cesedin kimliğinin belirlenmesi için polis ekipleri inceleme başlattı.

1 Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül sürecini anlattı Saadet Partisi Genel Başkanı, Abdullah Gül'ün "İttifak yoksa beni de mazur görün" dediğini söyledi.

2 IIF'nin 51 milyar dolarlık Türkiye beklentisi Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF) tahminlerine göre, bu yıl sonuna kadar Türkiye’ye 51.3 milyar dolar sermaye girişinin gerçekleşmesi bekleniyor.

3 Türkiye'nin yerli otomobil hamlesi Almanya'nın gündeminde Türkiye'nin mega projelerine karşı çıkan Almanların hedefi şimdi de yerli otomobil projesi oldu.

4 CHP'nin anketi Akşener'i kızdıracak CHP'li Bekaroğlu'nun paylaştığı ankete göre; HDP'li Selahattin Demirtaş, İyi Partili Meral Akşener'i yaklaşık yüzde 2 farkla geçiyor.

5 Sırrrı Süreyya Önder Kandil fotoğraflarını savundu HDP'li Önder, Kandil'de teröristlerle çektirdiği fotoğrafların suç olmadığını, eleştirileri kabul etmediğini söyledi.

6 Suudilerden küstah sözler: Türkiye'yi disipline etmeliyiz Suudi Arabistanlı bir General, “Katar ve Türkiye’yi disipline etmemiz ve bunlara karşı gerekli önlemleri almamız lazım. Zira bu iki ülke, süper güç ülkesi gibi davranıyor.” dedi.