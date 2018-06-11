Kılıçdaroğlu'ndan Demirören Ailesi'ne taziye ziyareti

8 Haziran Cuma günü hayatını kaybeden Erdoğan Demirören dün gerçekleşen cenaze töreni sonrasında sonsuzluğa uğurlandı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE ZİYARETİ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu akşam 20.30 sıralarında Demirören ailesinin Kanlıca'daki evlerine gelerek baş sağlığı dileklerinde bulundu.
10 DAKİKA KALDI
Kemal Kılıçdaroğlu'nu Yıldırım Demirören ve Tayfun Demirören kapıda karşıladı. Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu eşlik etti. Yaklaşık 10 dakika içeride kalan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra buradan ayrıldı.