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Kılıçdaroğlu'ndan Demirören Ailesi'ne taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyareti gerçekleştirdi.

DHA | 11.06.2018 - 21:33..
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Kılıçdaroğlu'ndan Demirören Ailesi'ne taziye ziyareti

8 Haziran Cuma günü hayatını kaybeden Erdoğan Demirören dün gerçekleşen cenaze töreni sonrasında sonsuzluğa uğurlandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE ZİYARETİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu akşam 20.30 sıralarında Demirören ailesinin Kanlıca'daki evlerine gelerek baş sağlığı dileklerinde bulundu.

10 DAKİKA KALDI

Kemal Kılıçdaroğlu'nu Yıldırım Demirören ve Tayfun Demirören kapıda karşıladı. Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu eşlik etti. Yaklaşık 10 dakika içeride kalan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra buradan ayrıldı.

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