Kılıçdaroğlu'ndan gençlere Atatürkçülük uyarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde 81 ilden gelen gençlik kolları başkanlarıyla bir araya geldi.

3 SAATLİK TOPLANTI

Kılıçdaroğlu, 3 saat süren görüşmede gençlere bir takım uyarılarda bulundu. 16 Nisan'da yapılan referandumu 'memleket meselesi' olarak nitelendiren CHP Lideri, süreçte tüm kesimlerle çalıştıklarını söyledi.

ATATÜRKÇÜLÜKTEN VAZGEÇMEYİN

Kılıçdaroğlu gençlere; Atatürkçülükten vazgeçmemeyi, bağımsızlığı savunmayı ve sürekli öğrenmeyi öğütledi.

"YENİ BİR SÖYLEMİ ANCAK GENÇLER OLUŞTURABİLİR"

Cumhuriyet'in haberine göre; CHP Lideri, “Yeni bir dil ve söylemi ancak gençler oluşturabilir. O dil ve gençlik ülkeyi bir adım öteye sıçratacaktır. Bu süreçten sonra da bu birlikteliğe devam. Birleştirici güç olduğumuzu gösterin.” diye konuştu.