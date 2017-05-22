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Kılıçdaroğlu'ndan gençlere Atatürkçülük uyarısı

CHP Lideri, gençlik kolları başkanlarına Atatürkçülüğü savunmaktan vazgeçmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

22.05.2017 - 08:26
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Kılıçdaroğlu'ndan gençlere Atatürkçülük uyarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde 81 ilden gelen gençlik kolları başkanlarıyla bir araya geldi.

3 SAATLİK TOPLANTI

Kılıçdaroğlu, 3 saat süren görüşmede gençlere bir takım uyarılarda bulundu. 16 Nisan'da yapılan referandumu 'memleket meselesi' olarak nitelendiren CHP Lideri, süreçte tüm kesimlerle çalıştıklarını söyledi.

ATATÜRKÇÜLÜKTEN VAZGEÇMEYİN

Kılıçdaroğlu gençlere; Atatürkçülükten vazgeçmemeyi, bağımsızlığı savunmayı ve sürekli öğrenmeyi öğütledi.

"YENİ BİR SÖYLEMİ ANCAK GENÇLER OLUŞTURABİLİR"

Cumhuriyet'in haberine göre; CHP Lideri, “Yeni bir dil ve söylemi ancak gençler oluşturabilir. O dil ve gençlik ülkeyi bir adım öteye sıçratacaktır. Bu süreçten sonra da bu birlikteliğe devam. Birleştirici güç olduğumuzu gösterin.” diye konuştu.

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