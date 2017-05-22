Kılıçdaroğlu'ndan gençlere Atatürkçülük uyarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde 81 ilden gelen gençlik kolları başkanlarıyla bir araya geldi.
3 SAATLİK TOPLANTI
Kılıçdaroğlu, 3 saat süren görüşmede gençlere bir takım uyarılarda bulundu. 16 Nisan'da yapılan referandumu 'memleket meselesi' olarak nitelendiren CHP Lideri, süreçte tüm kesimlerle çalıştıklarını söyledi.
ATATÜRKÇÜLÜKTEN VAZGEÇMEYİN
Kılıçdaroğlu gençlere; Atatürkçülükten vazgeçmemeyi, bağımsızlığı savunmayı ve sürekli öğrenmeyi öğütledi.
"YENİ BİR SÖYLEMİ ANCAK GENÇLER OLUŞTURABİLİR"
Cumhuriyet'in haberine göre; CHP Lideri, “Yeni bir dil ve söylemi ancak gençler oluşturabilir. O dil ve gençlik ülkeyi bir adım öteye sıçratacaktır. Bu süreçten sonra da bu birlikteliğe devam. Birleştirici güç olduğumuzu gösterin.” diye konuştu.