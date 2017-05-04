Kılıçdaroğlu'ndan hasta ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, eski CHP Milletvekili Çetin Soysal ile Şişli Kuştepe Mahallesi'ndeki Kıvılcım Sokağı'na gitti.

SLOGANLARLA KARŞILANDI

Burada kendisini bekleyen vatandaşlar tarafından "Ülkenin umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla karşılanan Kılıçdaroğlu, ilk ziyaretini 45 yıldır bu mahallede yaşayan Bomonti İplik Fabrikası'ndan emekli işçi 80 yaşındaki felç hastası Cavit Şenyurt'un evine gerçekleştirdi.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Bu ziyaretin ardından beraberindekilerle sokakta yürüyen Kılıçdaroğlu, evinin camından dışarıyı seyreden 79 yaşındaki KOAH hastası Sevim Çolak ile de selamlaşarak, hatırını sordu. Sokaktaki vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'na taleplerini de iletti.

Zeliha Çağlar adlı vatandaş da Kılıçdaroğlu'ndan görüşme talebinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Çağlar ile makam aracında kısa bir süre görüşerek, sorunlarını dinledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ziyaretlerinin ardından mahalleden ayrıldı. Şişli Belediyesi görevlilerince de sokaktaki çocuklara oyuncak dağıtıldı.