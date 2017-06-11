Kılıçdaroğlu'ndan Hüsamettin Cindoruk'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında yapılacak seçimler için 'hayır' bloğunda yer alan tüm partileri ziyaret etti.

SON ADRES CİNDORUK

Cuma günü HDP'ye bir ziyaret gerçekleştiren CHP Lideri, son olarak geçtiğimiz günlerde 85 yaşına giren Hüsamettin Cindoruk'a gitti.

VEKİLLERİYLE GİTTİ

TBMM Eski Başkanlarından Hüsamettin Cindoruk'u İstanbul'da yaşadığı evde ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, bazı CHP'li vekiller de eşlik etti.

"SİYASETİMİZİN SİMGE İSİMLERİNDEN BİRİ"

16 Nisan'da yapılan referandumdan önce de Cindoruk'u ziyaret eden CHP Lideri, görüşmenin ardından "Kendileri bizim siyasetimizin simge isimlerinden birisidir. Sayın Cindoruk'un görüşleri bizim için çok değerli. Kendisi lütfedip kabul etti. Kısa bir görüşme yaptık ve görüşme çok yararlı oldu." açıklamasını yapmıştı.