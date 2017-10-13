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Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş sinyali

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na önümüzdeki seçimlerde Ankara adaylığı için Mansur Yavaş soruldu.

13.10.2017 - 07:15
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Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş sinyali

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün iş çevreleri ve kanaat önderleriyle bir araya gelmek üzere Denizli’ye gitti. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri yerel seçimlere dair konuştu.

"ADAYLA MERKEZ YOKLAMASIYLA BELİRLENECEK"

Büyükşehir adaylarınızı önceden mi zamanında mı belirleyeceksiniz?

"Her şey zamanında. Adaylar merkez yoklamasıyla belirlenecek. Birden fazla adayın olduğu yerlerde merkez yoklaması yapılacak. Başarılı olan başkanlarımızla devam edilecek. Bırakmak isteyenler var. Şahsen devam etmek istediğim isimler var. Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Balıkesir, Denizli, Bursa, Antalya’yı kesin alacağız."

"BİZİM KESİMDE DE SEVİLEN BİR İSİM"

Ankara için Mansur Yavaş ile devam mı edeceksiniz?

"Kendisiyle görüşmüşsünüz.Ankara’da Mansur Bey siyasette önemli bir figür. Onunla arada bir konuşuyorum. Partiye üyeliğini yapmadı ama bizim kesimde de sevilen bir isim."

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