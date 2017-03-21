taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.307
USD
3,6239
EURO
3,9139
ALTIN
143,22
PETR
52,0300

Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine ziyaret

Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'un Çarşamba ilçesinde şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın'ın babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

21.03.2017 - 11:39
  1. Haberler
  2. İç Haber
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine ziyaret

Kılıçdaroğlu ile beraberindekiler, ocak ayında Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Taşkın'ın ailesini ziyaret etti.

KUR'AN-I KERİM HEDİYE ETTİ

Baba Fazlı Taşkın'a Kur'an-ı Kerim hediye eden Kılıçdaroğlu, Anne Zehra Taşkın'a da başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine ziyaret

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Samsun milletvekilleri Kemal Zeybek ve Hayati Tekin ile partililer eşlik etti.

Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine ziyaret

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti

Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti

204
İbadi Beyaz Saray'da Trump ile görüştü

İbadi Beyaz Saray'da Trump ile görüştü

105
PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

180
Aziz Yıldırım'ın Futbol Zirvesi'nde sinirlendiği an

Aziz Yıldırım'ın Futbol Zirvesi'nde sinirlendiği an

33
Diyarbakır'da nevruz kutlamaları

Diyarbakır'da nevruz kutlamaları

111
Minneapolis Fed Başkanı Kashkari'den faiz eleştirisi

Minneapolis Fed Başkanı Kashkari'den faiz eleştirisi

12
Rusya: YPG ile anlaşmadık

Rusya: YPG ile anlaşmadık

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM