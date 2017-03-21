Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine ziyaret

Kılıçdaroğlu ile beraberindekiler, ocak ayında Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Taşkın'ın ailesini ziyaret etti.

KUR'AN-I KERİM HEDİYE ETTİ

Baba Fazlı Taşkın'a Kur'an-ı Kerim hediye eden Kılıçdaroğlu, Anne Zehra Taşkın'a da başsağlığı diledi.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Samsun milletvekilleri Kemal Zeybek ve Hayati Tekin ile partililer eşlik etti.