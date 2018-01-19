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Kılıçdaroğlu'nun Afrin operasyonu için hava desteği şartı

Kemal Kılıçdaroğlu, hava desteği alınmadan Afrin'e girilmemesi gerektiğini söyleyerek "Oraya seni kefenle karşılayan arkadaşlarını gönder." dedi.

Haber Merkezi | 19.01.2018 - 14:40..
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Afrin operasyonunu değerlendirdi. Hava desteğinin önemine vurgu yapan CHP lideri "Hava desteği almadan girilecek Afrin büyük maliyetlere yol açar." dedi ve ekledi:

"Oraya asker sokacaksanız, seni kefenle karşılayan arkadaşlarını gönder önce. Bu milletin fakir fukara çocuğunu oraya gönderme."

Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"HAVA DESTEĞİ ALMADAN GİRME"

"Türkiye'nin başına bütün bu olayları açan da bu hükümettir. Afrin'le ilgili konuşuyorlar. Afrin El Bab gibi değildir. El Bab'da uluslararası uzlaşma vardı. Amerika'nın da Rusya'nın da Suriye'nin de kabulü vardı. 72 şehidiğimiz vardı. Önce siz diplomasiyi sonuna kadar zorlayacaksınız. Gerek Hulusi Akar'ın gerek Hakan Fidan'ın çabaları kaydadeğerdir. Diplomasi sonuna kadar zorlanmalı.

Hava desteği almadan girilecek bir Afrin büyük maliyetlere yol açar. Oraya asker sokacaksanız, seni kefenle karşılayan arkadaşlarını gönder önce. Bu milletin fakir fukara çocuğunu oraya gönderme. Ondan sonra mücadele edeceksen edeceksin. Özellikle de iktidar sahiplerinin çok iyi bilmesi lazım."

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