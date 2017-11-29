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Kılıçdaroğlu'nun AYM'ye yaptığı başvuruya ret

Anayasa Mahkemesi, 5 bin lira tazminata mahkum olan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun bireysel başvurusunu reddetti.

Ajanslar | 29.11.2017 - 09:57..
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Kılıçdaroğlu'nun AYM'ye yaptığı başvuruya ret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2012 yılında grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hırsızlık ve yolsuzluk yapanları koruyup kollamak, din tüccarlığı yapmak, din üzerinden oy toplamakla suçlamıştı.

TAZMİNAT KARARI AYM'YE TAŞINDI

Erdoğan'ın açtığı davada 5 bin lira tazminata mahkum olan Kılıçdaroğlu, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

REDDEDİLDİ

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin eleştiri değil hakaret ve kişisel saldırı niteliğinde olduğunu belirten Yüksek Mahkeme başvurunun reddine karar verdi.

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