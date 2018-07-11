taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.992
USD
4,7536
EURO
5,5658
ALTIN
191,15
PETR
77,1600

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı istifa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Ali Arif Özzeybek istifa etti.

Haber Merkezi | 11.07.2018 - 12:55..
  1. Haberler
  2. Gündem

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı istifa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Ali Arif Özzeybek istifa etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adnan Oktar ve örgütüne operasyon

Adnan Oktar ve örgütüne operasyon

940
Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilenler

Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilenler

93
136 ülkenin askeri güçleri kıyaslandı

136 ülkenin askeri güçleri kıyaslandı

212
Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçti

Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçti

261
Adnan Oktar hakkındaki suçlamalar

Adnan Oktar hakkındaki suçlamalar

223
Eski kedicik Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasına sevindi

Eski kedicik Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasına sevindi

57
Adnan Oktar’a vatandaşlardan tepki: Kediciklerin nerede

Adnan Oktar’a vatandaşlardan tepki: Kediciklerin nerede

180
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM