Kılıçdaroğlu'nun danışmanı istifa etti

2Nick Cave İstanbul'da konser verdi
Avustralyalı rock müzisyeni, şarkı, kitap ve senaryo yazarı Nick Cave, 17 yıl sonra yeniden İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.
3Murat Kurum görevine başladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabinede Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürü Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı. Kurum görevini dün teslim aldı.
4Murat Kurum görevine başladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabinede Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürü Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı. Kurum görevini dün teslim aldı.