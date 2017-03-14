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Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı konuşması

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hollanda ile yaşanan siyasi krize ve hükümetin tepkisini değerlendirdi.

14.03.2017 - 13:52
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Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı konuşması

kılıçdaroğlu

Hollanda'ya yaptırım için hükümete seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne gerekiyorsa yapacaksın kardeşim. Sen rencide olmayabilirsin, ben rencide oluyorum. Ben bu ülkenin çıkarlarını savunmak zorundayım" ifadelerini kullandı, devamında şunları söyledi:

"YAPTIRIM UYGULUYORUZ DİYORLAR"

"Bir bakanının sınırdışı edilmesini asla kabul etmiyorum. Hollanda ile ilişkileri tamamen askıya alın. Osmanlı döneminde bile bu kadar rencide olunmamıştır. 'Yaptırım uyguluyoruz' diyorlar büyükelçi buraya gelmeyecekmiş.

"MİLLETİ GAZA GETİRİYORSUN"

Zaten burada değil ki. Sen kendi büyükelçini çektin mi? Çekmedin. Niye çekmiyorsun? Neden sert önlemler almıyorsun? Milleti gaza getiriyorsun, arkadan 'Önlem aldık' diyorsun. Ve milleti kandırdığını sanıyorsun.

"BEN RENCİDE OLUYORUM"

Ne gerekiyorsa yapacaksın kardeşim. Sen rencide olmayabilirsin, ben rencide oluyorum. Ben bu ülkenin çıkarlarını savunmak zorundayım. Her türlü yaptırımın uygulanması lazım.

Sayın Cumhurbaşkanı merak ediyorum bunun bedelini nasıl ödeyecek, merak ediyorum. Ya diline hakim olacaksın, büyük söz söylemeyeceksin. Ya da bu tür laflarla milleti germeyeceksin. Neden gaza getiriyorlar biliyor musunuz? Çünkü referandum var"

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