Kılıçdaroğlu'nun havalimanındaki kaçış videosu

15 Temmuz gecesi, Fetullahçı teröristler tankları Atatürk Havalimanı'nın içine kadar yürütmüştü. Tanklar havalimanı yerleşkesindeyken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçağı da piste iniş yaptı.

Daha önce yaptığı konuşmaların tamamında "Darbe olsa tankın önüne ilk ben geçerim" diyen CHP lideri, kendisine birkaç metre uzaklıkta bulunan tankları görmezden gelerek, yoluna devam etti, hızla bölgeden uzaklaştı.

Sabah gazetesinden Nazif Karaman ve Abdurrahman Şimşek, o anın fotoğraflarını ortaya çıkarmıştı, olayın videosu da Ahaber'de ekrana geldi.

15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı VİDEO

Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi görüntüleri