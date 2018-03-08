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Kılıçdaroğlu'nun Kadınlar Günü konuşması

CHP lideri, Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı konuşmasında "En az yüzde 33 cinsiyet kotasını siyasi partiler yasasına koyalım." dedi.

Haber Merkezi | 08.03.2018 - 12:24..
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Kılıçdaroğlu'nun Kadınlar Günü konuşması

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Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. CHP lideri kürsüye çıktı ve kadın muhtarlara seslendi. Konuşmasında kadın haklarına, kadına yönelik şiddete ve Meclis'teki kadın kotasına dikkat çekti.

BEKAROĞLU'NU KADIN KOTASINDAN ALMIŞTI

Daha önce CHP'de Parti Meclisi seçimlerinde Mehmet Bekaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu‘nun taktiği ile, daha seçim yapılmadan, “kesin seçilecek” isim haline gelmişti.

CHP’de kadınların parti yönetiminde daha çok temsil edilmeleri için konulan “cinsiyet kotası”, Kılıçdaroğlu tarafından Bekaroğlu için kullanılmıştı.

"EN AZ YÜZDE 33 OLMALI" DEDİ

Kılıçdaroğlu, bugünkü konuşmasında ise en az yüzde 33 kadın kotasının getirilmesi gerektiğini söyledi.

CHP lideri şu şekilde konuştu:

"CİNSİYET KOTASI KOYALIM"

"Bütün Arap halkları Türk kadının özenirler. Şimdi onlarda da değişim başladı. Her alanda kadınlar olmalı. O nedenle dedik, yüzde 33 en az cinsiyet kotasını siyasi partiler yasasına koyalım. Koymayanlar kadınlardan korkanlardır. Kadına yönelik şiddette en ağır cezalar uygulanmalı."

Kılıçdaroğlu'nun Kadınlar Günü konuşması

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