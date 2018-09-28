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Kılıçdaroğlu'nun kardeşi: Anılarımız yandı

Tunceli Nazımiye Ballıca'da çıkan yangında Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu ev de yanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Ziya Kılıçdaroğlu ise "Çocukluğumuzu ve anılarımızı bu evde yaşadık." dedi.

DHA | 28.09.2018 - 19:19..
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Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu ev ile amcası Mehmet Karabulut ve kuzeni Hasan Karabulut'a ait evler, dün yakılan ateşin kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangında kül oldu.

"ÇOCUKLUK ANILARIMIZI BU EVDE YAŞADIK"

Yangının ardından bugün Ballıca köyüne giden Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tunceli merkezde yaşayan kardeşi Ziya Kılıçdaroğlu, gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu ile yanan evde doğduğunu anlatan Ziya Kılıçdaroğlu, anılarla dolu odaların yanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Çocukluğumuzu ve çocukluk anılarımızı bu evde yaşadık. Bir kasıt olmadan otların tutuşması sonucu evimiz yanmıştır. Üzüntülüyüz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun kardeşi: Anılarımız yandı

Kılıçdaroğlu'nun kardeşi: Anılarımız yandı VİDEO

"HALA ALEV DİNMİYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeğeni Metin Güner de haberi alır almaz köye geldiklerini ifade ederek, "Yangın haberini alır almaz köye geldim. Geldiğimde alevler iki evi sarmıştı. Biz kendi imkanlarımızla ilk müdahaleyi yaptık. Dedem Mehmet Karabulut, Kemal Kılıçdaroğlu ve annemin evi küle döndü. Hepsinin anıları bu evde geçti. Çok üzücü bir durum. Hâlâ alev dinmiyor. Sağ olsun Nazımiye Belediyesi ve Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri gece saatlerine kadar çalıştı" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun kardeşi: Anılarımız yandı

Kılıçdaroğlu'nun kardeşi: Anılarımız yandı

Kılıçdaroğlu'nun kardeşi: Anılarımız yandı

Kılıçdaroğlu'nun kardeşi: Anılarımız yandı

Kılıçdaroğlu'nun kardeşi: Anılarımız yandı

Kılıçdaroğlu'nun kardeşi: Anılarımız yandı

Kılıçdaroğlu'nun kardeşi: Anılarımız yandı

Kılıçdaroğlu'nun doğduğu ev yandı haberi
Kılıçdaroğlu'nun kardeşi: Anılarımız yandı

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