Kılıçdaroğlu'nun koltukta kalma planları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24 Haziran seçimlerinde aldığı yenilginin ardından iç karışıklık yaşıyor. Bir tarafta Kılıçdaroğlu'na destek veren delegeler, diğer tarafta 9 seçim kaybetmesinin ardından istifa bekleyen milletvekilleri ve CHP'li bazı isimler.

SON DURUM MASAYA YATIRILDI

Dün Kılıçdaroğlu liderliğinde toplanan MYK'da partinin durumu masaya yatırıldı. Toplantıda Kılıçdaroğlu ve ekibinin bu başarısızlıklar karşınıda istifa bekleyen CHP'lilere karşı tepkisi oldu.

"KURULTAYLAR PARTİSİ OLMAKTAN KURTULMUŞTUK"

Kılıçdaroğlu'nu savunanların argümanı; partiyi Kılıçdaroğlu'nun değişmeyen liderliğiyle kurultaylar partisi olmaktan kurtarmaları oldu. Buna göre önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi tekrar kurultaya gidilmesi doğru değil.

"İÇ ÇATIŞMA YAŞAMAYALIM"

Çünkü Kılıçdaroğlu'na göre CHP sürekli iç çatışma yaşayan bir parti olmaktan kurtularak partiye zarar verilmemeli.

İNCE ARAMAZSA KILIÇDAROĞLU DA ARAMAYACAK

Ayrıca Kılıçdaroğlu ile İnce arasındaki çekişmenin ivme kazandığı görülüyor. Çünkü ikili seçim sonrası yapacakları görüşmeyi iptal etti. Kılıçdaroğlu ancak kendisine bir talep gelmesi durumunda İnce'ye randevu verecek.

PARTİDEN İHRAÇLAR GÜNDEMDE

Genel Merkez'in en kritik konusu ise şu an için Perşembe günü yapılacak olan toplantıdan çıkacak sonuçlar. Masada başta Elazığ'dan milletvekili seçilen Gürsel Erol olmak üzere, Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağı açan eski milletvekillerinin partiden ihracı var.

LİSTE DIŞI KALAN ESKİ MİLLETVEKİLLERİNE TEPKİ

Genel Merkez, eski milletvekillerinin, 'Meclis'te kendilerine yer bulamadılar diye' Kılıçdaroğlu'na tepki göstermesinin doğru olmadığını düşünüyor.

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Bir diğer taraftan da parti binası önüne gelerek protesto gerçekleştiren CHP'liler var.

Bütün bu krizin içinden nasıl çıkılacağını önümüzdeki günlerde CHP Genel Merkez'inden çıkacak kararlar belirleyecek.