taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.60705
Euro
6.3503
Altın
1215.898
Borsa
90200.71
Gram Altın
219.88

Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı azaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı güncellenerek TBMM Başkanlığı'na gönderildi. Listede Balıkesir Burhaniye'deki konut yer almadı.

AA | 31.10.2018 - 19:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı beyannamesi güncellenerek TBMM Başkanlığına gönderildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, partinin internet sitesinde de yer alan mal varlığı beyannamesinde değişiklik yapıldı.

Kılıçdaroğlu'nun mal varlığının yanı sıra eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nunkini de içeren bildirim, TBMM Başkanlığına sunuldu.

BALIKESİR'DEKİ KONUTU YER ALMADI

Buna göre, Kılıçdaroğlu çiftinin mal varlığında, Ankara Balgat'ta 2003 yılında edinilen ve değeri 142 bin lira olan konut ile Ankara Akyurt'ta 2003'te edinilen ve değeri 57 bin 300 lira olan konut bulunuyor.

Tunceli'de 2007'de edinilen ve değeri 75 bin 284 lira olan bir konutu daha bulunan Kılıçdaroğlu'nun önceki beyanlarında yer alan Balıkesir Burhaniye'deki konutu ise yeni mal varlığı listesinde yer almadı. Bu konutun değeri daha önce 300 bin lira olarak duyurulmuştu.

8 TABLOYA SAHİP

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrıca Akçalı Konut Yapı ile Gökyurt Konut Yapı kooperatiflerine 1997 yılından üyelikleri olduğu belirtildi.

Ressam Nuri Abaç, Fikret Otyam, Güler Çakır, Hüseyin Yüce ve Ayatullah Sümer imzalı 8 tablo, Kılıçdaroğlu'nun üzerindeki diğer taşınmazlar olarak gösterildi.

Bu arada, Selvi Kılıçdaroğlu'na ait bir pırlanta yüzük de Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı listesinde yer aldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de iç savaş tehlikesi büyüyor

ABD'de iç savaş tehlikesi büyüyor

188
Bakan Akar bedellicilerle sohbet etti

Bakan Akar bedellicilerle sohbet etti

66
Taşıt Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de

Taşıt Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de

217
İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş gerçekleşti

İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş gerçekleşti

134
İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş heyecanı

İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş heyecanı

58
İstanbul Havalimanı Avrupalıları endişelendirdi

İstanbul Havalimanı Avrupalıları endişelendirdi

181
Yerel seçimler öncesi İstanbul anketi

Yerel seçimler öncesi İstanbul anketi

273
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM