Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce görüşmesi bitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bu akşam Ankara Marriot Otel’de bir araya geldi. Görüşmeye Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İnce’nin eşi Ülkü İnce de katıldı.

SEÇİMLERDEN SONRA İLK KEZ GÖRÜŞTÜLER

Kılıçdaroğlu ve İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez yüz yüze görüşmüş oldu. Görüşmenin sona ermesinin ardından ikili bir açıklama yapmadı. Saat 20.00’de başlayan görüşme, saat 23.00’de sona erdi.

İnce’nin partisinin üzerinde oy oranına ulaşması sonrası CHP’de kurultay tartışması yaşanmıştı. İnce, "Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duymayacaksınız" açıklamasında bulunmuştu.

Görüşmede kurultay tartışmaları, seçim sonuçları ve yerel seçimler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.