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Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'a hapis

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un aldığı 10 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

AA | 14.03.2018 - 12:55..
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Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'a hapis

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince 26 Aralık 2017'de kurduğu mahkumiyet hükümlerine karşı sanıklar Fatih Gürsul, Adem Sezgin Uzun, Elif Yaprak Saraç, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Hakan Doğan, Kasım Karagöz, Muhammet Akif Altun, Mustafa İsmail, Uğur Tuncel ve Turgay Atasoy'un yaptığı itirazları karara bağladı.

AVUKATLARIN TALEPLERİ YERİNDE GÖRÜLMEDİ

Dairenin kararında, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde bir eksiklik olmadığı belirtildi. Her bir sanık yönünden suç konu eylemlerin ispatı bakımından yapılan hukuki değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilen kararda, bu nedenle istinaf başvurusunda bulunan sanıklar ve avukatlarının taleplerinin yerinde görülmediği belirtilerek istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği belirtildi.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Kararda, sanıklar Uğur Tuncel, Kasım Karagöz, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Mustafa İsmail, Hakan Doğan, Fatih Gürsul ve Adem Sezgin hakkında verilen ceza miktarını dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Öte yandan daire kararını, Yargıtay temiz yolu açık olmaz üzere oy birliği aldı.

10 YIL 6 AY HAPİS

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, tutuklu sanıklardan Fatih Gürsul'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl hapis cezası vermişti. Bu cezayı yarı oranında arttırarak 10 yıl 6 aya çıkaran mahkeme, ayrıca sanığın duruşmalardaki davranışları ve pişmanlığını dile getirmemiş olması nedeniyle hakkında indirim maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına oy birliğiyle hükmetmişti.

Diğer sanıklar, Adem Sezgin Uzun, Elif Yaprak Saraç, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Hakan Doğan, Kasım Karagöz, Muhammet Akif Altun, Mustafa İsmail ve Uğur Tuncel, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9'ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanık Turgay Atasoy'a yine aynı suçtan 9 yıl hapis cezası veren mahkeme, Atasoy'un duruşmalardaki davranışları ve savunmalarını lehine takdiri indirim nedeni sayarak, sanık hakkında verilen cezayı 7 yıla indirmişti.

Mahkeme, ayrıca tutuklu 7 sanığın bu hallerinin devamı ile tutuksuz 3 sanık hakkındaki adli kontrol kararlarının devamını kararlaştırmıştı.

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