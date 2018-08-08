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Kilis'te 111 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı

Kilis'te polis tarafından gümrük kaçağı 111 bin 500 paket sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

DHA | 08.08.2018 - 17:46..
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Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik takip destekli çalışmayla kentte belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda aranan adreslerde gümrük kaçağı toplam 111bin 500 paket sigara ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kaçak sigara ve tabancaya el konulurken, A.T., M.T., H.P. ve Ş.B. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kilis'te 111 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı

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