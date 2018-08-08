Kilis'te 111 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı

1 Kurultay nedir Bir kurumun, bir derneğin ya da bir siyasal partinin temel işlerinin görüşüldüğü, belli sürelerle ya da gerektikçe yapılan genel toplantı, genel kurul manasına gelmektedir.

2 Boğmaca nedir Boğmaca; Bordetella pertussis bakterisinin neden olduğu öksürük nöbetleridir ve bulaşıcıdır. Bebeklerde ölüme de neden olabilir.

3 Esad'ın karısı Esma Esad'a kanser teşhisi konuldu Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın hastanede kanser teşhisiyle tedavi altına alındığı öğrenildi.

4 İnşaatçılardan devlete kredi önerisi GYODER; konut kredisi kullanacak vatandaşların yıllık faiz yükünün 8 puanlık bölümünün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanması önerisinde bulundu.

5 Ordu'daki sel felaketinde dikkat çeken detaylar Doğu Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış ve fırtına 8 tane köprünün yıkılmasına neden olurken fındığında yüzde 70'i ziyan oldu.

6 Mısır kabuğu sanata dönüşüyor Bilecik'te mısırın kabuğunu sanata dönüştüren 80 yaşındaki Bedriye Nine, eskiden köylerde her akşam yaptıkları hasır örgünün artık yapılmadığını söyledi.