Kilis'te kiralık evler arttı

Kilis Emlakçılar Derneği Başkanı Hasan Arslan, konuyla ilgili açıklama yaptı. Kilis'te daha önce kiralık ev bulunamayan şehirde, şimdi ise kiralık ev bolluğu yaşandığını açıkladı.

DAİRELER BOŞ KALDI

Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşların daha ucuz ev kiralama yoluna gitmesi ile birlikte apartman dairelerinin boş durduğunu söyleyen Arslan, “Kiralık ev ilanlarının ev camlarına ve şehir merkezindeki göze çarpan noktalara asıldığı görülüyor. Şehir merkezinde sobalı ev kiraları 200-300 TL, kaloriferli evler ise 400-1000 TL arasında değişiyor” dedi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ PİYASAYI AYAKTA TUTUYOR

Kilis'te inşaat sektörünün piyasayı ayakta tuttuğunu söyleyen Arslan, ev satışlarıyla da ilgili olarak da, "Geçen yıl 220 bin liraya satılan bir daire, bugün 150-160 bin liraya satılıyor" şeklinde açıklama yaptı.