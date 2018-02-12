Kilis'te okullar açıldı

1 Fransızların unutmak istediği hezimet: Karboğazı Baskını Anadolu coğrafyası için Birinci Dünya Savaşı ve sonrası kahramanlıklarla doludur. Sayısız destanın yazıldığı o dönemde Fransızların unutmak istediği bir bozgun da Karboğazı Baskını olmuştur.

2 İçişleri Bakanlığı terör listesi güncellendi İçişleri Bakanlığı’nın terör listesi güncellendi. Güncellenen listeye Terör örgütü PYD elebaşı Salih Müslim ve Sabancı suikastı faili Fehriye Erdal eklendi.

3 MKEK'den milli piyade tüfeği sevkiyatı MKEK Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretilen ilk milli piyade tüfeği MPT-76'dan 4 bin 500 adedinin daha Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmek üzere sevkiyatı yapıldı.

4 Atatürk Kültür Merkezi yıkım için gün sayıyor Yıkımına mart ayında başlanacağı belirtilen ve yerine 2 bin 500 kişilik opera binası yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi’nin son hali havadan görüntülendi.

5 Terör örgütünden kaçan 5 terörist teslim oldu Kuzey Irak’tan kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist ile Suriye’den kaçan 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

6 Kolombiya'daki perili otelin hikayesi Kolombiya'da perili olduğuna inanılan otel, Hotel del Salto, müzeye dönüştürüldü.