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Kilis'te okullar açıldı

Kilis’te güvenlik nedeniyle bir hafta ertelenen eğitim öğretim yeniden başladı.

İHA | 12.02.2018 - 11:55..
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Kilis’te, 32 bini Türk 23 bini Suriyeli olmak üzere 55 bin öğrencinin eğitim gördüğü kentte yarıyıl tatili Kilis’e atılan roketler nedeniyle valilik tarafından bir hafta geç açılmasına karar verilmişti.

22 gün tatil yapan öğrenciler, bugün sabah saatlerinden itibaren ders başı yaptı.

"KORKMUYORUZ"

Öğrenciler, okulların açılmasına sevindiklerini ifade ederek, “Askerlerimizi destekliyoruz. Kilis’e atılan bombalardan korkmuyoruz. Atılan bombaların seslerine de alıştık, korkmuyoruz. Yeniden arkadaşlarımızla beraber okulumuza gelerek ders yapmaya başladık. Okulumuzu özlemiştik.” dedi.

Kilis'te okullar açıldı

Kilis'te okullar açıldı

Kilis'te okullar açıldı

Kilis'te okullar açıldı

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