Zeytin Dalı harekatı Suriye'de tüm hızıyla devam ediyor. Afrin kırsalında büyük bir ilerleme kateden TSK ordusu bugün Burseya Dağı'nı komple terörden arındırdı.

Teröristleri etkisiz hale getirerek kritik bir bölge olan Burseya'yı ele geçiren ÖSO ve TSK'nın zaferi, askerlere moral ve motivasyon olarak geri dönerken, bu mutluluk Türkiye'de de coşkuyla kutlandı.

Kilis'te Türk bayraklı Burseya kutlaması VİDEO

KİLİS KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Burseya Dağı'ndan atılan PYD/PKK roketlerinin hedefi olan Kilis'te zafer büyük bir coşkuya neden oldu. Kent meydanını bayraklarla donatan yöre halkı Türk bayraklarını evlerinin balkonlarına, binalarının camlarına astı.

TÜRK BAYRAKLI KONVOY

Kentteki coşku bununla da sınırlı kalmadı. Motosikletli vatandaşlar araçlarına ve sırtlarına astıkları Türk bayrakları ile caddelerde geçiş törenleri yaptı. Büyük bir coşkunun hakim olduğu kentte zafer kutlamaları geç saatlere kadar sürdü.