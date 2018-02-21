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Kilo vermek genetikle değil sağlıklı yemekle alakalı

Yenilen yemeğin kalitesi, kilo vermeye yardımcı oluyor.

Haber Merkezi | 21.02.2018 - 16:30..
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  2. Sağlık

sf

Yaz ayları yaklaşırken herkes kilo vermek için çaba sarf ediyor. Yaza girerken çeşitli yollar deneyen kişiler, yeni araştırmaya göre sadece yediklerine dikat etmeli.

KİLO VERMEK YA DA ALMAK GENETİK DEĞİL

Stanford Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarla kilo vermenin genetik olmadığı belirlendi. Bu araştırma için bir araya getirilen 609 kilolu kişi için özel bir diyet programı hazırlandı.

ÖZEL DİYET HAZIRLANDI

İnsülin ve genetik testler yapılan kişilerin diyetinde az yağlı ve karbonhidratlı besinler kulanıldı. Bu besinleri tüketen deneklerin 12 ay boyunca ciddi şekilde kilo verdiği gözlemlendi.

ARAŞTIRMAYA KATILANLAR 5-6 KİLO VERDİ

Araştırmaya katılım gösteren kişiler, özellikle şekerli içeceklerden ve işlenmiş yiyeceklerden uzak durup bol sebze ve meyve tüketti. Bu kişilerin 12 ay boyunca 5- 6 kilo verdikleri gözlemlendi.

BOLCA SEBZE TÜKETMEK KİLO VERDİRİYOR

Griffith Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörü Lennert Veerman konuyla ilgili olarak, "Bizler midemizi doldurmak için yemek yiyoruz ve eğer midemizi cips, çikolata gibi yiyeceklerle doldurursak kilo alırız, ancak bolca sebze tüketirsek de kilo veririz." diye konuştu.

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