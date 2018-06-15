Kilometrelerce yol kat eden leyleğin vericisini çaldılar

Polonya’daki Ekoloji Grubu (Grupa Ekologiczna) mensubu bir grup kuşbilimci leyleklerin göç güzergahlarını, beslenme ve kışın konaklama alışkanlıklarını izlemek amacıyla Kajtek adını verdikleri leyleğe verici taktı.

1,5 AYDA 7 ÜLKEDEN GEÇTİ

4 yavrusunu büyüttükten sonra leylek Kajtek, geçtiğimiz 17 Ağustos’ta Polonya’dan sıcak ülkelere doğru göç etti. Sırasıyla Ukrayna, Romanya, Türkiye, Suriye, İsrail, Mısır güzergahını takip eden Kajtek, 1 buçuk ayda 6 bin 154 kilometre yol kat ederek Sudan’daki Nasir Gölü yakınlarına ulaştı.

POLONYA'YA DÖNMEDİ, SİNYALİ KESİLDİ

Kışı burada geçirdikten sonra 1 Şubat’ta dönüşe geçen Kajtek 10 günlük seyahatin ardından Sudan’daki Mavi Nil Gölü etrafındaki vadiye ulaştı. Polonyalı kuşbilimciler tarafından anbean takip edilen leylek, çipten alınan sinyallere göre aniden Polonya’ya geri dönmek yerine Afrika’da kalmaya karar verdi. Buna göre Kajtek, aynı gün içerisinde bulunduğu vadiden farklı yönlere olmak kaydıyla 25 kilometre gidip geldi. Vericiden gelen sinyaller neticesinde kuşbilimciler leyleğin halen dönüş yolunda olmadığını gözlemlerken 26 Nisan’da ise vericiden gelen sinyaller tamamen kesildi.

SİM KARTI ÇIKARTIP, 20 SAATLİK ARAMA YAPMIŞLAR

Leylekten bir daha haber alamayan, dahası başına kötü bir iş geldiğinden endişe eden Polonyalı kuşbilimci grup, 7 Haziran’da aldıkları 10 bin zlotylik (yaklaşık 3 bin dolar) faturayla şoke oldu. Buna göre Sudan’da birileri leylek Kajtek’e takılan vericideki sim kartı çıkartmış ve 20 saatlik arama yapmış. Leyleğin izini kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken 10 bin zlotylik faturayla şaşkına dönen Polonyalı kuşbilimcileri leylek Kajtek’in öldürülmüş olduğunu öğrenerek şaşkına döndü. Kuşbilimciler, zavallı Kajtek’in canlıyken omurgasına monte edilen vericiden sim kartı çıkartmanın pek mümkün olmadığını ifade etti.