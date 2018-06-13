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Kim ile görüşen Trump'tan dostluk vurgusu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşen Trump, tarihte daha önce de görüldüğü gibi düşmanların bir gün dost olabileceğini söyledi.

İHA | 13.06.2018 - 03:18..
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Kim ile görüşen Trump'tan dostluk vurgusu

Sadece bir kaç ay öncesine kadar birbirlerine tehditler savuran ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lider Kim Jong-un, Singapur'da görüştü. Dost olabileceklerini belirten Trump, "Savaşın bitebileceğine dair umutlarımız var." dedi.

Kim ile görüşen Trump'tan dostluk vurgusu


"DÜRÜST BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

Konferansta konuşma yapan Donald Trump, gerçekleşen zirvenin dünya için çok önemli olduğunu söyleyerek, ABD ve Kuzey Kore’nin ortak bir bildirgeye imza attığını ifade etti.

Tarihi zirvenin gerçeklemesine katkıda bulundukları için Singapur, Güney Kore, Japonya ve Çin’e teşekkür eden Trump, “En büyük teşekkürü de ciddi bir değişikliğin yapılabileceğini kanıtlamış olmasından dolayı Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’a ediyorum. Kim ile gerçekleştirdiğimiz görüşme, dolaysız, dürüst ve verimliydi” ifadelerini kullandı.

Kim ile görüşen Trump'tan dostluk vurgusu


TRUMP'TAN TARİH YAZACAĞIZ İDDİASI

Çok zor koşullar altında çok iyi bir zirve gerçekleştirdiklerini ifade eden Trump, “Yeni bir tarih yazmaya hazırlandık ve iki ülke arasında yeni bir sayfa açmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Kore adasında tarih boyunca yaşanan kanlı çatışmalara değinen Trump, “Bu savaşlarda sayısız insan hayatını kaybetti, bunların arasında 10 binlerce cesur ABD’li de var” dedi.

Bu günlerin artık geride bırakılması gerektiğini belirten Trump, "Şimdi ise bu savaşın bitebileceğine dair umutlarımız var ve çok yakında bitecek. Geçmişte yaşananlar gelecekte olanları belirlemek zorunda değil. Dün yaşanan çatışmalar yarın meydana gelecek bir savaşı oluşturmak zorunda değil. Tarihin defalarca gösterdiği gibi düşman bir gün dost olabilir" şeklinde konuştu.

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