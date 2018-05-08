Kim Jong Çin'e gitti

Nükleer silahlanma projesini sonlandıran Kuzey Kore'de dış dünyaya açılım sürüyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı zirve öncesi Çin'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

GİZEMLİ UÇAK KİM'İ GETİRDİ

Çin'in kuzeydoğusundaki Dalian kentindeki havalimanına inen Kuzey Kore havayolu şirketi Air Koryo'ya ait uçakta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olduğu doğrulandı. Çin resmi haber ajansı Şinhua Kim'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğünü duyurdu.

SAMİMİ POZLAR

Çin Resmi televizyonu CCTV Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kim'in Dalian kentinde deniz kenarında birlikte dolaştığını gösteren görüntüleri yayımladı.

Resmi haber ajansı Şinhua da iki liderin dün ve bugün görüşmeler gereçekleştirdiğini duyurdu.

NÜKLEER MESAJ

Kim'in sürpriz ziyaretinde iki ülke liderleri arasında toplantı gerçekleşti. Toplantıda Kuzey Kore'deki nükleer gerilim konusu ele alındı. Kim Jong-un'un Şi ile görüşmesinde 'İlgili tarafların düşmanca politikalardan uzak durması halinde Kuzey Kore'nin nükleer silahlara ihtiyaç duymayacağını' söylediği belirtildi.

Çin Devet Başkanı Şi ise açıklamasında " Kim Jong-un ile ilk görüşmemin ardından Kore Yarımadası'ndaki durum ve ikili ilişkilerde olumlu ilerlemeleri görmekten çok mutluyum. Çin ve Kuzey Kore arasındaki geleneksel dostluğun gelişimi iki millet için de ortak hazine. İki ülke arasındaki dostluğu ve işbirliğini geliştirmek iki tarafın da kararlı pozisyonu ve tek doğru seçenek. İki tarafın yaptığı yüksek düzeyli fikir alışverişlerinin yeri doldurulamaz derecede önemli etkileri var" dedi.

Kuzey Kore lideri 26 Mart tarihinde de Çin'i ziayret etmiş, ilk resmi yurt dışı gezisini gerçekleştirmişti.