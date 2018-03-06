Kim Jong ilk kez Güney Koreli diplomatlarla görüştü

ABD'nin müdahil olmaya çalıştığı Güney Kore-Kuzey Kore arasındaki ilişki giderek iyileişyor. Normalleşme çalışmaları kapsamında barış görüşmeleri gerçekleştiren ve sonrasında Olimpiyatlara Güney Kore'nin lojistik desteği ile katılım sağlayan Kuzey Kore'de yine tarihi bir adım atıldı.

Kuzey kore lideri Kim Jong Un, Güney Koreli üst düzey heyeti bizzat kendisi ağırladı.

TARİHİ GÖRÜŞME

İlk kez bir araya gelen Un ve Güneyli heyet Kim'in makamında kabul gördüler. Kim Jong Un'un özel ilgi gösterdiği tarihi görüşmede heyetin onuruna özel davet gerçekleştirildi.

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong görüşmenin ardından yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeyi ve ulusal uzlaşmanın yeni bir tarihini yazmak istediğini söyledi.

KİM'İN YÜZÜ GÜLÜYOR

Asık suratı ve baskın tavırları ile tanınan Kuzey Kore liderinin görmeye alışkın olunmayan güleç halleri, Güneyli misafirleri geldiğinde de yüzünden eksik olmadı. Kim Jong'un Güneyli heyet geldiğinde yaşadığı mutluluk gözlerden kaçmadı.

İLK RESMİ ZİYARET

Kim’in 2011 yılında başkan olmasından ve yaşanan nükleer krizin ardından, Güney Kore’nin Kuzey'e yaptığı ilk resmi ziyaret oldu.

Güney Koreli heyetin gündeminde Kuzey Kore'nin nükleer silahlanması ve Amerika ile Pyongyang arasında diyalog sağlanması yer alıyor.

Ziyaret iki gün sürecek.