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Kim Jong Un eşiyle kozmetik fabrikasını gezdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un , başkent Pyongyang'da eşi Ri Sol-ju ve kız kardeşi Kim Yo-jong ile bir kozmetik fabrikasını ziyaret etti.

30.10.2017 - 12:37
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Kuzey Kore'de eşine az rastlanan bir olay, devlet televizyonu tarafından yayınlandı. Hep askeri ziyaretler ve teftişler gerçekleştiren, ciddi görüntüsü ile gözdağı veren Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong bu sefer bir kozmetik fabrikasını ziyaret etti. Hem de eşi ile.

Kim Jong Un eşiyle kozmetik fabrikasını gezdi

KOZMETİK FABRİKASINI TEFTİŞ

Birleşmiş Milletler'in Kuzey Kore'ye lüks ürünlerin ithalatını yasaklayan yaptırım kararının ardından, Kuzey Kore lideri Kim Jong ülkede kozmetik faaliyetleri yürüten bir fabrikada incelemelerde bulundu.

Kuze Kore Devlet Ajansı KCNA, ziyareti sırasında Kim'in kozmetik fabrikasını dünya standartlarında üretim yaptığı için övdüğünü belirtti.

Kim Jong Un eşiyle kozmetik fabrikasını gezdi

EŞİNİN POŞETİNİ TAŞIDI

Yayımlanan fotoğraflarda Kim Jong-un'a eşlik eden eşi Ri Sol-ju açık bir şekilde görülüyor. Eşi ile nadir bir şekilde kameralara poz veren Jong bu sefer fabrika ziyaretini eşi ile birlikte gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında bir poşet ile kameraya poz veren Kim'in elindekinin eşinin poşeti olduğu ve poşeti taşıdığı görüldü. Kim'in ziyarette yüzünün güldüğü, keyfinin de yerinde odluğu gözlemlendi.

Kim Jong Un eşiyle kozmetik fabrikasını gezdi

EŞİ VE AİLESİ AYNI KAREDE

Aynı karede kız kardeşinin de olduğu görüldü. Kuzey Kore analisti Ankit Panda, Kim Jong-un'un eşi ve kız kardeşi ile görüntülenmesinin, "ailesinin önceliğini, kan bağının kendisi için önemli olduğunu ve koltuğunu çocuklarının alacağını" sembolize ettiğini söylüyor.

Panda'ya göre kız kardeşinin de ziyarette yer alması, Kim Jong-un'un kardeşine güçlü bir rol verdiğini tüm dünyanın görmesini istemesinden kaynaklanıyor.

Kim Jong Un eşiyle kozmetik fabrikasını gezdi

Kim Jong Un eşiyle kozmetik fabrikasını gezdi

 

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