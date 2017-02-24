Kim Jong-un suikastinde ayrıntılar ortaya çıkıyor

Dünyanın gözünü diktiği suikastte laboratuvar sonuçları belli oldu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın sinir gazıyla öldürüldüğü belirlendi.

VX-SİNİR GAZI KİM JONG-NAM'IN YÜZÜNE ATILDI

Sonuçları Malezya Emniyet Genel Müdürü Halit Ebubekir açıkladı. Kimyasal Silahlar Analiz Merkezi'nde incelenen kimyasal maddenin VX-sinir ajanı olarak bilinen öldürücü etkisi yüksek sinir gazı olduğu ortaya çıktı.

KİMYASAL SİLAH KULLANILDI

Maktulün gözleri ve yüzünde sinir gazı içeren maddeler bulunduğunu aktaran Ebubekir, bu gazın 1997 ve 2005 yıllarında kabul edilen Kimyasal Silahlar Sözleşmeleri'nde VX türü kimyasal silah olarak sınıflandırıldığına dikkati çekti.

SUİKASTTE ÜST DÜZEY DİPLOMATIN PARMAĞI VAR

Kuala Lumpur Havalimanı'ndaki zehirlemeyi araştıran Malezya polisi, suikastin seyrini değiştirebilecek bir bağlantıyı önceki gün bulmuştu. Uluslararası haber ajanslarının izlediği basın toplantısında konuşan Malezya polisi, Kuzey Kore'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği'nde çalışan üst düzey bir diplomatın suikastte parmağı olduğunu açıklamıştı.

ŞÜPHELİLER

Basınla görüntüsü ve kimliği de paylaşılan diplomatın adı, Hyon Kwang Song. 44 yaşındaki Song'un 20 Eylül 2016'da Malezya'ya giriş yaptığı görülüyor. Bir diğer şüpheli ise, Kuzey Kore havayollarında çalışıyor.

KRİZ YAŞANDI

Bu bilgiyle birlikte suikastin ardında Pyongyang yönetiminin bulunduğu tezi daha da güçlendi. İki ülke arasında ilişkileri geren suikast sonucu Kuala Lumpur yönetimi Kuzey Kore'deki büyükelçisini geri çağırmıştı. Malezya'nın soruşturmasına güvenmediğini resmen açıklayan Pyongyang yönetimi ise, Kim'e yapılan otopsiyi tanımayacağını ilan etmişti.Kuzey Kore'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Kang Chol'ün "Cinayetin üzerinden bir hafta geçti. Fakat hala net bir açıklama yapılmadı. Soruşturmaya güvenmiyoruz. Bu olayın arkasında başkalarının elinin olduğunu düşünüyoruz" demesi krizi derinleştirmişti.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 4 ŞÜPHELİ KAÇAK

Şimdiye kadar suikastle ilgili tutuklanan dört kişi bulunuyor. Vietnamlı Doan Thi Huong ilk ulaşılan şüpheli olmuştu.

Havalimanı güvenlik kameralarına yakalanan ve üstünde LOL yazan bir kıyafet giyen Huong, kısa süre sonra yakalanmıştı. Huong'un yeni fotoğrafları da gazetelere yansıdı.

"BANA 'ŞAKA YAPILACAK' DİYEREK PARA ÖDEDİLER"

Gözaltına alınan Endonezyalı Siti Aisyah ise, kendilerine erkeklerin gözlerini kapatıp yüzlerine su sıkılan bir kamera şakasında oynamaları için para ödendiğini söylemişti. Aisyah'ın verdiği bilgiye göre, Kim Jong-nam'dan önce üç dört kişiye aynı şaka uygulandı.

Yakalanan bir diğer şüpheli Kuzey Koreli kimya uzmanı Ri Jong-chol'un, cinayetin arkasındaki isim olduğu tahmin ediliyor. Malezyalı Muhammed Farid Bin Celaluddin de an itibariyle polisin elindeki son şüpheli.

AJANLAR KAÇTI

Suikast günü Malezya'dan ayrılan dört Kuzey Koreli ajan ise aranıyor. Polisin paylaştığı bu isimler Hong Song Hac, Ri Jae Nam, O Jong Gil ve Ri Ji U. Fotoğrafları paylaşılan söz konusu şüphelilerin, hususi pasaportla Malezya'ya giriş yaptığı belirlendi.

Dört ajan, suikastin ardından Endonezya üzerinden Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya güzergahını kullanarak Kuzey Kore’ye kaçmış durumda.

ESKİ LİDERİN EVLİLİK DIŞI İLİŞKİSİNDEN DOĞDU

Kim Jong-nam, Kuzey Kore'nin eski lideri Kim Jong-il ile Güney Koreli oyuncu Sung Hae-rim'in evlilik dışı ilişkilerinden dünyaya gelmişti.

Eniştesi öldürüldükten sonra yurt dışına kaçan Kim Jong-nam, Pyongyang yönetimine muhalif isimlerden biriydi. Kuzey Kore'deki rejimi 'şaka gibi' sözleriyle tanımlayan Kim, yönetimin dış dünyaya fıkra gibi geldiğini söylemişti.

Bir zamanlar ülkenin en önemli ikinci ismi olarak görülen Kim Jong-un'un eniştesi, önce Komünist Parti'den atılmış ardından da idam edilmişti. Malezya, Kuzey Kore ile doğrudan ilişkisi olan birkaç ülkeden biri. İki ülkenin vatandaşları, vizesiz seyahat edebiliyor.