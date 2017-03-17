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Kim Kardashian 11 milyon dolarlık soygunu anlattı

Paris'te 11 milyon dolarlık mücevheri çalınan Kim Kardashian, hırsızların tüm ailesini takip ettiğini, olayın planlı olduğunu söyledi.

17.03.2017 - 08:38
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  2. Dünya

ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian, ‘Keeping Up with the Kardashians’ adını taşıyan programında ekim ayında Paris’te uğradığı silahlı soygun hakkında ilk kez konuştu.

HER ŞEY PLANLIYDI

36 yaşındaki yıldız, 3 Ekim’de No Address Hotel’de kalırken uğradığı saldırıyı yapanların önceden her şeyi planladıklarına inandığını söyledi.

Kim Kardashian 11 milyon dolarlık soygunu anlattı

“Sokağın karşısında durduğunuzda odanın ışıklarını görebilirdiniz, çünkü ilk kattaydık” diyen Kardashian, soygunculara birinci katta olduklarının söylenmiş olduğunu anlattı.

IŞIKLAR KAPANINCA HAREKETE GEÇTİLER

Kardeşleri Kourtney ve Khloe Kardashian da soyguncuların “kesinlikle” kendisini izlediklerini, beklediklerini ve Kim Kardashian ışıkları kapattığında da harekete geçtiklerini söyledi.

Kim Kardashian 11 milyon dolarlık soygunu anlattı

Kim Kardashan, soyguncuların aileyi tüm Paris seyahati boyunca takip ettiğine inandığını anlattı.

OTELDE TEKTİ

Kardashian, “Otel odasında Snapchat kullanıyordum, herkes dışarıdaydı. Dolayısıyla korumamız Pascal’ın Kourtney ile dışarıda olduğunu ve benim otelde tek başıma olduğumu bildiklerini düşünüyorum” dedi.

"FIRSATI ELE GEÇİRDİLER VE.."

Ünlü yıldız, “Bizim o gün Paris’ten ayrılacağımızı mutlaka biliyorlardı. Fırsatı ele geçirdiler ve yaptılar” şeklinde konuştu.

Kim Kardashian 11 milyon dolarlık soygunu anlattı

11 MİLYON DOLARLIK SOYGUN

Kardashian, Paris Moda Haftası’nı takip etmek için bulunduğu Paris’te, kaldığı otel odasına giren soyguncular tarafından elleri ve ayakları bağlanıp ağzı bantlandıktan sonra küvete konularak etkisiz hale getirilmiş ve yaklaşık 11 milyon dolarlık mücevherleri çalınmıştı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Ocak ayında Fransız polisi soygunla bağlantılı olduğu düşünülen dört kişinin tutuklandığını açıklamıştı.

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