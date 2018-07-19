Kim Kardashian dakikada 1 milyon dolar kazandı

Kız kardeşi Kylie Jenner kadar olmasa da, çıkardığı kozmetik markasıyla en çok kazananlar arasında yer alan TV şovu yıldızı Kim Kardashian, şu sıralar piyasaya çıkardığı parfümlerle gündemde yer alıyor.

37 yaşındaki 3 çocuk annesi, yeni parfüm serisini piyasaya çıkardıktan sonra reklam için tek bir kuruş harcamadan 5 dakikada tam 5 milyon dolar kazandı.

BU YÖNTEMİ İLK DEFA KULLANMIYOR

Normal koşullarda yüklü bir miktarda reklam gideri gerektiren bu tanıtım kampanyası için hiç para harcamayan Kardashian ve ekibi, sosyal medyanın gücünü kullandı.

Bu pazarlama yöntemini ilk kez kullanmayan Kardashian, geçen yıl da aynı yöntemle kısa bir süre içinde 14 milyon dolar kazanmıştı.