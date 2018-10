Geniş kalçaları ve giyim tarzıyla tüm dünyanın ilgisini çeken Kim Kardashian, ailesiyle birlikte yaptığı Keeping Up with the Kardashians isimli reality şov programında çarpıcı bir açıklama yaptı.

"KALÇALARIM ÇOK BÜYÜK"

Kardashian, kalçalarından hoşlanmadığını söylerken, "Her gün ağlıyorum." dedi. “Kıvrımları seviyorum ama kalçalarmı sevmiyorum ve benim kalçalarım çok büyük.” diyen Kardashian, “Kendime güvenimi kaybettim.” ifadelerini kullandı.

