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Kim Kardashian Paris'teki soygunun detaylarını anlattı

Paris'teki soygun olayını anlatan Kim Kardashian, kendisine tecavüz edileceğini sandığını söyledi.

20.03.2017 - 10:29
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Kim Kardashian, Ekim 2016'da Fransa’nın başkenti Paris’te polis kılığındaki 5 hırsız tarafından rehin alınmış ve 10 milyon dolar değerinde mücevheri çalınmıştı.

TÜM DETAYLARI ANLATTI

ABD'li magazin yıldızı, olayın üzerinden 5 ay geçtikten sonra yaşadıklarını tüm ayrıntılarıyla açıkladı.

Kim Kardashian Paris'teki soygunun detaylarını anlattı

"BANA TECAVÜZ EDECEKLERİ AN BU DEDİM"

Hırsızlar tarafından tecavüze uğramaktan kılpayı kurtulduğunu belirten 36 yaşındaki yıldız; "İçlerinden biri bacaklarımı tutuyordu, ben de korkudan ne yapacağımı bilmez bir haldeydim, üzerimde kıyafetlerim de yoktu. Beni yatağın önüne doğru çekti ve işte o an kendi kendime ‘Tamam, bana tecavüz edecekleri an bu’ dedim. Kendimi zihinsel olarak bu korkunç gerçeğe hazırlamıştım ki sonrasında vazgeçti.

Kim Kardashian Paris'teki soygunun detaylarını anlattı

"BACAKLARIMI BANTLADI"

Bacaklarımı bantladı ve elindeki silahı kafama doğrulttu. O an dua etmeye başladım. Kourtney’nin yatağın üzerindeki cansız bedenimi gördüğünde nasıl hissedeceğini düşündüm. Sonrasında onlara ‘Bizi öldürecek misiniz?’ diye sordum.

"KAÇMAK İÇİN FIRSAT ARIYORDUM"

‘Bir bebeğim ve ailem var lüften yaşamama izin verin’ diye onlara yalvardım. Ancak beni anlamıyorlardı. Onlara paramın olmadığını söyleyince, beni koridora sürüklediler o zaman adamların elindeki silahı net bir şekilde gördüm. Silaha ve merdivenlere baktım. Beni arkamdan vurup atabilirlerdi. Kaçmak için kendime fırsat arıyordum ama bu durumdan kurtulabileceğime dair hiçbir belirti yoktu.

Kim Kardashian Paris'teki soygunun detaylarını anlattı

FRANSIZ POLİSİ GİBİ GİYİNMİŞLERDİ

Hırsızlar beni daha sonra balkona çıkardı ellerim ve ayaklarım bağlıydı. Hırsızlardan iki tanesinin Fransız polisi gibi giyindiğini gördüm. Moda tasarımcısı arkadaşım Simone kendisini tuvalete kilitleyip kardeşlerimi aramasa belki de hayatta olmazdım." şeklinde konuştu.

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