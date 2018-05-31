Kim Kardashian'dan Trump'a af ricası

Televizyon yıldızı Kim Kardashian, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ı ziyaret etti. Trump, Kardashian'ı Oval Ofis'te kabul etti.

HÜKÜMLÜYE AF İSTEDİ

Burada, Trump ve Jared Kushner'in da dahil olduğu yetkililerle bir araya gelen Kardashian, Trump'tan 21 yıldır cezaevinde yatan Alice Marie Johnson'ın affetmesini istedi.

"MERHAMET EDECEĞİNİ UMUT EDİYORUZ"

Kardashian görüşmenin ardından şu açıklamayı yaptı: "Başkan Trump'ın şiddet içermeyen uyuşturucu suçundan ömür boyu hapis cezası alan ilk kişi olan Alice Marie Johnson'a merhamet edeceğini umut ediyoruz."





ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmeyi Twitter hesabından açıkladı: "Kim Kardashian'la cezaevi reformu ve cezalandırma hakkında konuştuk."

Alice Marie Johnson, 1997 yılında aldığı ömür boyu hapis cezası Alabama'da bir cezaevinde ödüyor. Kim Kardashian ise bir süredir 5 çocuk annesi Johnson'ın affedilmesi için çalışmalar yürütüyor.

"KİM'E NİYET KİM'E KISMET"

Öte yandan Trump ve Kardashian görüşmesi sosyal medyada ti'ye alındı. Kim Jong-un'la görüşmesi gündemde olan Trump için "Yanlış 'Kim'le görüştü" esprileri yapıldı.