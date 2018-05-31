taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.303
USD
4,4757
EURO
5,2512
ALTIN
187,87
PETR
77,5400

Kim Kardashian'dan Trump'a af ricası

ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te Kim Kardashian'ı ağırladı.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 11:46..
  1. Haberler
  2. Dünya

Televizyon yıldızı Kim Kardashian, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ı ziyaret etti. Trump, Kardashian'ı Oval Ofis'te kabul etti.

HÜKÜMLÜYE AF İSTEDİ

Burada, Trump ve Jared Kushner'in da dahil olduğu yetkililerle bir araya gelen Kardashian, Trump'tan 21 yıldır cezaevinde yatan Alice Marie Johnson'ın affetmesini istedi.

"MERHAMET EDECEĞİNİ UMUT EDİYORUZ"

Kardashian görüşmenin ardından şu açıklamayı yaptı: "Başkan Trump'ın şiddet içermeyen uyuşturucu suçundan ömür boyu hapis cezası alan ilk kişi olan Alice Marie Johnson'a merhamet edeceğini umut ediyoruz."

Kim Kardashian'dan Trump'a af ricası

ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmeyi Twitter hesabından açıkladı: "Kim Kardashian'la cezaevi reformu ve cezalandırma hakkında konuştuk."

Alice Marie Johnson, 1997 yılında aldığı ömür boyu hapis cezası Alabama'da bir cezaevinde ödüyor. Kim Kardashian ise bir süredir 5 çocuk annesi Johnson'ın affedilmesi için çalışmalar yürütüyor.

"KİM'E NİYET KİM'E KISMET"

Öte yandan Trump ve Kardashian görüşmesi sosyal medyada ti'ye alındı. Kim Jong-un'la görüşmesi gündemde olan Trump için "Yanlış 'Kim'le görüştü" esprileri yapıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

564
Mehmet Ağar AK Parti için sahada

Mehmet Ağar AK Parti için sahada

84
Meral Akşener'in Muharrem İnce öngörüsü

Meral Akşener'in Muharrem İnce öngörüsü

112
Financial Times'ta yayınlanan 24 Haziran analizi

Financial Times'ta yayınlanan 24 Haziran analizi

188
ABD'den S-400 itirafı: F-35'ler ile birlikte tutamayız

ABD'den S-400 itirafı: F-35'ler ile birlikte tutamayız

197
Aziz Yıldırım: Son kongrem olacak

Aziz Yıldırım: Son kongrem olacak

263
Karısını dövdüğü için kafa yiyen adamı savcı saldı

Karısını dövdüğü için kafa yiyen adamı savcı saldı

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM